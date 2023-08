SNK legt The King of Fighters XIII neu auf. Am 16. November wird man The King of Fighters XIII: Global Match für Nintendo Switch und PS4 veröffentlichen. Das Spiel erschien ursprünglich 2010, die Neuauflage bietet einen Rollback-Netcode und eine überarbeitete Online-Funktionalität. Darüber hinaus gibt es keine Details, aber immerhin einen Trailer, den ihr nachfolgend seht.

via Gematsu, Bildmaterial: The King of Fighters XIII: Global Match, SNK Corporation