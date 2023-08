Mit diesen Games will euch Nintendo in diesem Jahr und 2024 noch an die Switch fesseln

Es ist gar nicht so lange her, da sah das Nintendo-Switch-Jahr 2023 wirklich düster aus. Zelda, na klar. Dann noch Pikmin. Aber das war es auch schon. An Metroid Prime 4 mag man ja kaum noch glauben. Die Nintendo-Direct-Ausgaben im Februar und im Juni verändert einiges.

Im aktuellen Geschäftsbericht gibt Nintendo somit einen ganz anderen Ausblick, als man noch zu Jahresbeginn befürchten musste. Allein für das restliche Jahr stehen auf dem Plan:

Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück (6. Oktober)

Super Mario Bros. Wonder (20. Oktober)

WarioWare: Move It! (3. November)

Super Mario RPG (17. November)

Darüber hinaus listet Nintendo Luigi’s Mansion: Dark Moon und das Spiel im Prinzessin Peach für 2024. Weiterhin „to be announced“, na klar: Metroid Prime 4. Auch mit einigen Third-Party-Spielen schmückt Nintendo den Geschäftsbericht. Allen voran sind da Persona 5 Tactica oder auch Star Ocean: The Second Story R. Die wenigsten davon erscheinen allerdings zumindest Konsolen-exklusiv für Nintendo Switch, dazu zählt demnächst beispielsweise Fae Farm.

Und natürlich ist nicht auszuschließen, dass diese Liste sich noch vergrößert. Das nächste Nintendo Direct kommt bekanntlich ganz bestimmt. Der Abgesang auf die Switch kann sich sehen lassen, oder was meint ihr? Im kommenden Jahr soll Medienberichten zufolge der Nachfolger der betagten Konsole erscheinen.

via Nintendo, Bildmaterial: Super Mario RPG, Nintendo