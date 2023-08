Fae Farm: Switch-Fans können sich mit PC-Farmern gemeinsam übers Feld zaubern

Entwickler Phoenix Labs hat angekündigt, dass Fae Farm Cross-Play über alle verfügbaren Plattformen bieten wird. Die magische Farming-Sim erscheint für Nintendo Switch und PCs bei Steam und im Epic Games Store.

SpielerInnen können sich das Feature am Freitag, den 4. August, um 21:00 Uhr auf dem Phoenix Labs Twitch-Kanal in Aktion anschauen. Die Community-Manager Eunice Sanchez und Kim Velasquez zeigen das Cross-Play in Fae Farm zusammen mit anderen Gameplay-Elementen wie Farmen, Craften, Tierpflege, Erkunden und mehr.

Der Stream soll den Auftakt zu einer Reihe wöchentlicher Streams sein, bis Fae Farm am 8. September erscheint. Übrigens auch im Handel: Die physische Version für Nintendo Switch könnt ihr bei Amazon* vorbestellen.

In Fae Farm tauchen SpielerInnen in die magische Welt Azoria ein, in der sie nicht nur ihren Hof bewirtschaften, Tiere pflegen und Freundschaften schließen, sondern auch die Welt erkunden und ihre Magie entdecken, die sie auch für allerlei andere Aufgaben einsetzen können. Dazu können SpielerInnen über Online-Koop oder lokal auch ihre Freunde und Familie einladen.

In Köln werdet ihr auch die Gelegenheit haben, Fae Farm selbst auszuprobieren. Das Spiel wird am Nintendo-Stand in Halle 9 bei der Gamescom spielbar sein. Das ganze Line-up von Nintendo findet ihr hier.

Der aktuelle Trailer zu Fae Farm:

Bildmaterial: Fae Farm, Phoenix Labs