Nintendo-Fans sind sie gewohnt: Die Gerüchte, um eine neue Konsole. Lang hielten sich etwa die Gerüchte um eine Pro-Version von Nintendo Switch wacker, ehe Medienberichte Ende letzten Jahres solche Pläne zwar bestätigten, aber gleichzeitig für verworfen erklärten.

Trotzdem: Nintendo Switch wird im kommenden Jahr stolze sieben Jahre alt und so langsam aber sicher scheint die Ankunft einer Nachfolge-Konsole realistisch. Tatsächlich könnte sie bereits im kommenden Jahr winken.

Switch-Nachfolger soll in der zweiten Jahreshälfte 2024 erscheinen

Wie VGC nämlich berichtet, seien Nintendos wichtige Partner-Studios bereits mit Dev-Kits der nächsten Nintendo-Konsole versorgt worden – ein Launch sei für das kommende Jahr geplant. VGC beruft sich dabei auf die Berichte eigener Quellen.

Das Unternehmen plane demnach, den Switch-Nachfolger in der zweiten Jahreshälfte 2024 zu veröffentlichen, um sicherzustellen, dass vom ersten Tag an ausreichend Lagerbestände verfügbar sind, und um Engpässe wie bei der PlayStation zu vermeiden 5 und Xbox Series X|S.

Während spezifische Details zur Konsole wohl weiter streng geheim gehalten werden sollen, soll die Konsole wohl erneut im Portable-Modus verwendet werden können – ganz im Stile von Nintendo Switch.

Erste Details zum Switch-Nachfolger?

Zwei weitere Quellen, auf die sich VGC beruft, erklären zudem, dass die Konsole mit einem LCD-Bildschirm anstelle des hochwertigeren OLED-Bildschirms auf den Markt kommen könnte. Damit wolle man die Kosten senken – insbesondere angesichts des erhöhten Speicherbedarfs technisch anspruchsvollerer Spiele.

Die aktuelle Switch verfügt nur über 32 GB internen Speicher, während viele PlayStation- und Xbox-Spiele der aktuellen Generation über 100 GB an Speicher beanspruchen. Die neue Konsole soll zudem weiterhin auf physische Spiele in Cartridge-Form setzen.

Weitere Details – wie etwa die Unterstützung von Abwärtskompatibilität für Switch-Spiele (physisch und digital) – bleiben unklar. Nintendo erklärte, dass es so viele der über 100 Millionen Switch-Nutzer wie möglich auf das nächste System konvertieren möchte. Obwohl einige Drittanbieter angeblich Bedenken geäußert haben, dass die Legacy-Unterstützung für Switch-Spiele den Verkauf von Titeln der nächsten Generation negativ beeinflussen könnte. VGC bat Nintendo um Stellungnahme – diese steht aktuell noch aus.

Branchenberater Serkan Toto über Nintendos vermeintliche Pläne

Der Branchenberater Dr. Serkan Toto erklärt gegenüber VGC, dass er eine Konsoleneinführung im Jahr 2024 für Nintendo als sinnvoll erachte, da das Unternehmen nach sieben Jahren auf dem Markt in diesem Jahr voraussichtlich zweistellige Rückgänge bei den Switch-Hardware- und -Softwareverkäufen verzeichnen werde.

„Ich würde im Allgemeinen sagen, dass es angesichts der Finanzzahlen von Nintendo klar zu sein scheint, dass es im Jahr 2024 Zeit für eine neue Hardware ist“, sagt Toto. „Bei Hardware wird im laufenden Geschäftsjahr bereits ein Rückgang um 16,5 % gegenüber dem Vorjahr prognostiziert, während bei Software ein Minus von 15,9 % erwartet wird.“

Und weiter: „Die einzige Möglichkeit zu verhindern, dass diese Verluste im nächsten Geschäftsjahr völlig ausufern, ist ein neues Gerät, und die zweite Hälfte des Jahres 2024 klingt für mich nach einem realistischen Veröffentlichungsfenster.“

Mid-Cycle-Launch nicht unwahrscheinlich

Christopher Dring – Head of Games B2B bei ReedPop – führt gegenüber VGC aus, dass eine Veröffentlichung im Jahr 2024 zu Nintendos historischem Trend passen würde, Hardware im Vergleich zu PlayStation und Xbox „mitten im Zyklus“ auf den Markt zu bringen.

„Die ursprüngliche Switch erschien mehr als drei Jahre nach PS4 und Xbox One, was sich für Nintendo als effektiver Schachzug erwies. Eine Veröffentlichung der ‚Switch 2‘ in der zweiten Jahreshälfte 2024 würde fast vier Jahre nach PS5 und Xbox Series X und S erfolgen – wir würden also einen ähnlichen „Mid-Cycle“-Launch erleben“, erklärt Dring.

Und weiter: „Ich würde behaupten, dass sich die Konsolen von Microsoft und Sony im Gegensatz zu 2017 im Moment immer noch relativ neu anfühlen, was teilweise auf Komponentenmangel zurückzuführen ist, der die Einführung in den ersten zwei Jahren verlangsamt hat, und auf Softwareverzögerungen, die dazu führen, dass wir nicht allzu viele Titel gesehen haben, die die Vorteile von PS5 oder Xbox Series X voll ausnutzen. Es bleibt also abzuwarten, ob Nintendo in den Genuss der gleichen Vorteile kommen wird.“

Sollte Nintendo den Switch-Nachfolger kurz vor Weihnachten herausbringen, erwarte Dring zudem ein umfangreicheres Launch-Line-up als jenes von Nintendo Switch: „Im Jahr 2017 hat Nintendo seine Veröffentlichungen ausgedehnt, und fast jeden Monat erschien ein großes Spiel“, erklärt Dring. „Als die Feiertage kamen, verfügte das Unternehmen über Mario, Zelda, Splatoon und Mario Kart – sowie eine Reihe kleinerer Titel wie Arms und Xenoblade –, um die Konsole über das entscheidende Weihnachtsverkaufsfenster zu bringen.“

Abschließend führt Dring aus: „Wenn Nintendo sich für eine Veröffentlichung im vierten Quartal im nächsten Jahr entscheidet, erwarte ich, dass das Unternehmen mehrere Spiele für die Veröffentlichung bereithält.“

Was wünscht ihr euch für den Nachfolger von Nintendo Switch?

