Koffein fürs Königreich: Nintendo und Suntory tun sich für Zelda-Kaffee zusammen

Eine neue Kollaboration zwischen Nintendo und Suntory bringt The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und die Kaffeedosen von Boss zusammen.

Charaktere und Motive aus dem Spiel werden auf der Grundgeschmacksrichtung der Suntory Boss Coffee-Dosen erscheinen. Der Titel der Zusammenarbeit lautet dabei „Boss – The Start of a Legend“ und die neuen Dosen werden ab dem 5. September 2023 in Japan zur Verfügung stehen.

Neben Kaffee winkt auch eine schicke Jacke

Spannend: Im Rahmen der Zusammenarbeit können KundInnen mit Sitz in Japan an einer Lotterie teilnehmen und eine Boss-Jacke mit Symbolen und Motiven aus The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gewinnen. Verlost werden zehn Jacken. Der Teilnahmezeitraum für die Kampagne läuft vom 10. bis 31. August 2023. Die GewinnerInnen werden etwa im Oktober 2023 veröffentlicht.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom freut sich aktuell übrigens über starke Zahlen.

So sieht die Jacke übrigens aus:

via Siliconera, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo