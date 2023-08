Im Strategie-Titel The Great Villainess: Strategy of Lily spielen wir dieses Mal die Bösen

Alliance Arts hat zusammen mit den Entwicklerstudios One or EIGHT und WSS playground einen neuen, rundenbasierten Strategietitel angekündigt. In The Great Villainess: Strategy of Lily spielen wir dieses Mal auf der Seite der Bösen und wollen uns am Königreich rächen. Das Spiel soll 2024 für PC via Steam erscheinen und bietet englische, japanische, koreanische und chinesische Texte.

Scarlet ist die Herzogin des kaiserlichen Königreichs. Doch sie wurde fälschlicherweise beschuldigt, den König ermordet zu haben. Nun wartet die Guillotine auf sie, doch sie kann dem Todeswerkzeug dank Streamer Lily entgehen.

Mit Streamen ist nicht das Videoformat gemeint, sondern eine Technologie, mit der man mit Luftschiffen durch die Welt segeln kann. Scarlet und Lily verbünden sich und nehmen Rache an dem Königreich. Mit dem Luftschiff können sie frei über die Map fliegen und so das Schlachtfeld kontrollieren.

Es ist sogar möglich, gegnerische Kommandeure gefangenzunehmen und in die eigene Armee des Bösen zu integrieren. Jeder Charakter hat seine ganz eigenen Sequenzen.

Der Trailer zur Enthüllung

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: The Great Villainess: Strategy of Lily, Alliance Arts/WSS playground/One or EIGHT