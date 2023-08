Limitiert auf 5.000 Stück: Die Collector’s Edition zum Reboot von Alone in the Dark

THQ Nordic hat heute eine auf 5.000 Stück weltweit limitierte Collector’s Edition zum Reboot von Alone in the Dark enthüllt. Diese Edition ist jetzt im Store von THQ Nordic vorbestellbar!

In dieser Collector’s Edition sind unter anderem enthalten:

die Dark Man-Statue,

ein im Dunkeln leuchtendes Steelbook,

der gruselige Puppentürhänger,

zusätzliche DLC-Inhalte und vieles mehr.

Die Nummern #1 bis #20 der Collector’s Edition sind im THQ Nordic Vienna Store verfügbar, die #21 bis zur 4.999 gibt es im verlinkten THQ Nordic Store. Die 5000. Edition liefert THQ in die Embracer Games Archive.

Auch die Standard-PC-Version des Spiels wird auf 3.500 Einheiten limitiert sein. THQ Nordic hatte diese Limitierungen für zukünftige, physische Veröffentlichen bereits vor einigen Wochen angekündigt.

Die Collector’s Edition im Trailer:

Bildmaterial: Alone in the Dark, THQ Nordic, Pieces Interactive