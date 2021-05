Lost Eidolons: Taktik-RPG in der Tradition von Final Fantasy Tactics erfolgreich finanziert

Das klassische Taktik-RPG Lost Eidolons wurde bei Kickstarter von 1.026 UnterstützerInnen mit fast 52.000 US-Dollar finanziert. Das Ziel von 45.000 US-Dollar wurde damit recht komfortabel erreicht. Das Stretch-Goal von 50.000 US-Dollar beschert dem Spiel noch einen Hell Mode.

Damit kann Ocean Drive Studio nun durchstarten. In einem Kickstarter-Update zeigt man sich sehr zufrieden und gibt gleichzeitig einen Ausblick darauf, wie es weitergeht, und beantwortet zahlreiche Fragen. Ein weiteres Update, nur wenige Tage später, gibt bereits erste Einblicke in aktuelle Arbeiten.

Mit der Genrebezeichnung ist eigentlich schon alles klar. Es handelt sich um ein taktisches RPG, die Kämpfe laufen rundenbasiert, in Top-Down-Perspektive und ziemlich klassisch ab. Zwischen den Kämpfen bewegt ihr euch aber frei in einer 3D-Welt. Ocean Drive Studio sieht das Spiel selbst in der Tradition von Fire Emblem und Final Fantasy Tactics. Große Namen!

Zunächst für Xbox und PCs

Lost Eidolons wurde beim ID@Xbox Showcase 2021 im März erstmals präsentiert. Die Veröffentlichung für Xbox ist also gesichert, aber den Entwicklern zufolge möchte man das Spiel auch auf PlayStation und Nintendo Switch bringen. Dies dann aber sicherlich zu einem späteren Zeitpunkt. Auf der Kampagnenseite war davon jedenfalls erstmal nichts zu lesen.

Lost Eidolons spielt in einer westlichen Fantasy-Welt namens Artemesia. Die Geschichte folgt Eden, einem angesehenen Söldner in seiner Heimatstadt Lonetta. Nach einer aristokratischen Verschwörung fällt er jedoch in Ungnade. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als sich seinem Schicksal zu ergeben.

Sein Ziel zur Selbstrettung ist der Sturz des Kaisers Ludivictus. Euch soll eine Reise mit bitteren Abschieden, emotionalem Verrat und moralischen Dilemmas erwarten.

Bildmaterial: Lost Eidolons, Ocean Drive Studio