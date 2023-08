Final Fantasy VII Remake: Mit diesen Gläser zu Red XIII und Cait Sith könnt ihr bald anstoßen

Fans von Final Fantasy VII Remake können sich nun stilecht mit Cola, Säften und Co. versorgen. Square Enix hat im japanischen Store zwei neue Gläser hinzugefügt, die es jeweils zu einem Preis von rund 10 Euro gibt.

Auf einem der Gläser ist Red XIII zu sehen: Vorne sein Gesicht, hinten seine brennende Rute. Auf dem anderen Glas ist Katze Cait Sith. Während sich auf der Vorderseite das Gesicht mit dem Krönchen befindet, ist auf der Hinterseite das Cape mit Schwänzchen zu sehen.

Die Gläser sollen am 30. September 2023 in Japan erscheinen. Im europäischen Square Enix Store sind sie bislang noch nicht zu finden, doch womöglich werden sie dort ebenso nachgereicht. Square Enix veröffentlicht Merchandise oft erst in Japan, bevor es in Europa nachgereicht wird.

Im originalen Final Fantasy VII sind Cait Sith und Red XIII zwei Gruppenmitglieder von Cloud Strife. Im Remake ist bislang nur Red XIII als Gast-NPC zum Ende des Spiels hin aufgetaucht. Cait Sith wird der Gruppe vermutlich in Final Fantasy VII Rebirt begegnen. Die Katze wartet im Gold Saucer auf die Truppe.

via Siliconera, Bildmaterial: Final Fanasy VII Remake Gläser, Square Enix