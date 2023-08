Final Fantasy XVI: Das ist die Meinung von Final-Fantasy-Schöpfer Sakaguchi zum Spiel

Final Fantasy XVI spaltet die Fan-Gemeinde, das ist kein Geheimnis. Das hält Final-Fantasy-Schöpfer Hironobu Sakaguchi aber nicht davon ab, ebenfalls seine Meinung zu sagen. Sakaguchi hat sich schon vor vielen Jahren von Square Enix verabschiedet, aber er zockt nicht nur intensiv Final Fantasy XIV.

Gern teilt er auch darüber hinaus seine Gedanken bei Twitter. Ziemlich offen machte er zum Beispiel seine Bedenken zum Preis der Magitek-Terra-Figur von Prime 1 Studio und Square Enix publik. Die Luxusfigur kostet über 10.000 Euro. „Ist das nicht ein bisschen viel?“, fragte Sakaguchi damals.

Schon vor der Veröffentlichung von Final Fantasy XVI gab es außerdem Vorschusslorbeeren von Sakaguchi für Producer Naoki Yoshida. Er verstehe die Seele dieser Spiele, so Sakaguchi damals. Jetzt hat er Final Fantasy XVI offensichtlich durchgespielt und seine Meinung dazu.

Zuerst hält er sich sehr knapp. Er habe Final Fantasy XVI beendet. „Es war die ultimative Fantasie ‚FINAL FANTASY'“, so Sakaguchi in einem Tweet. Er legte dann in einem englischsprachigen Tweet nach: „Ich denke … Final Fantasy ist etwas, das sich ständig weiterentwickelt. Es ist nie abgeschlossen. Abenteuerlust, Mut und Entschlossenheit sind die Schlüsselwörter“, so Sakaguchi.

Seine Worte stehen zur Interpretation, aber er scheint zufrieden, oder was meint ihr? Sein erster Tweet um die „ultimative Fantasie“ darf möglicherweise als eine Anspielung auf ein aktuelles Interview verstanden werden. Dabei ging es um die Bezeichnung der Serie als 究極の幻想 „Ultimate Fantasy“, wie AitaiKimochi erinnert.

