Deutsche Verkaufscharts: Wüstenabenteuer Atlas Fallen heizt dem Handel ein

Atlas Fallen erzielte durchwachsene Ergebnisse in der internationalen Presse. Im Heimatland Deutschland, entwickelt wurde das Spiel von Deck13 Interactive in Frankfurt, erzielte es im Handel jedoch gute Ergebnisse.

Wie GfK Entertainment ermittelt hat, landet Atlas Fallen im Handel auf Anhieb an der Spitze der PS5- und Xbox-Series-Rankings. Auf PS5 platziert es sich vor GTA V und auf Xbox Series landet es vor Diablo IV. Hogwarts Legacy geht jeweils auf Rang drei ins Ziel.

Die Zauberschüler halten dafür weiterhin die Spitzenpositionen in den Charts für PS4 und Xbox One, hier jeweils vor GTA V. Die Switch-Rankings sind zur Vorwoche unverändert: MArio Kart 8 Deluxe vor Zelda: Tears of the Kingdom.

Bildmaterial: Atlas Fallen, Focus Entertainment, Deck13