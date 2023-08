Ashina: The Red Witch schickt euch ab nächster Woche vom Badehaus in die Geisterwelt

Im letzten Jahr erschien das Action-Adventure Ashina: The Red Witch bereits für PCs via Steam. Nun folgt die Veröffentlichung für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One und Switch zum 25. August 2023 – das gaben Indie-Publisher Ratalaika Games und Solo-Entwickler Stranga nun bekannt.

Vom Badehaus in die Geisterwelt

Ashina: The Red Witch wird als packendes Action-Adventure beschrieben, das in einer mystischen Welt des Jenseits spielt. Protagonistin Ash ist ein junges, ganz normales Mädchen, das in einem Badehaus über ihrer Wohnung arbeitet. Als sich die Ereignisse überschlagen, begibt sich auf eine gefährliche Reise durch die Geisterwelt, um ihre Zwillingsschwester Tena zu retten und einen Weg nach Hause zu finden. Im Verlauf der Geschichte dürft ihr mit seltsamen Kreaturen, interessanten Charakteren und unvergesslichen Momenten rechnen.

Im Spielverlauf müsst ihr Gegenstände finden, die Welt erkunden, Dinge reparieren, Rätsel und mehr lösen, um die Geschichte voranzutreiben. „Ashina“ besticht dabei durch einen hübschen Pixel-Look und einen eigenes kreierten Score.

Der Trailer zu Ashina: The Red Witch (via GameTrailers)

Bildmaterial: Ashina: The Red Witch, Stranga, Ratalaika Games