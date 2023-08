In Wildmender bereist ihr die Wüste und schafft dort eure eigene kleine Oase

Kwalee wird am 28. September das „Wüstengarten-Überlebensspiel“ Wildmender von Entwickler Muse Games (Embr) für PC-Steam, Xbox und PlayStation 5 veröffentlichen.

In Wildmender beginnt ihr das Spiel an einer winzigen Quelle in der Wüste und kultiviert dieses Plätzchen zu eurer eigenen Oase im Wüstensand. Ihr erkundet die Umgebung, baut Pflanzen an und errichtet Strukturen.

Auf deiner Reise durch die Dünen, das ausgetrocknete Meer, vergiftete Schluchten und kalte, ferne Berge musst du sorgsam mit deiner Nahrung und deinem Wasser umgehen. Du musst weit reisen, um die Geheimnisse der lebensfeindlichen Geister zu erfahren, die das Land zerstören, und um herauszufinden, wie du sie besiegen kannst, entweder alleine oder im Mehrspielermodus für bis zu vier Personen!

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Wildmender, Kwalee, Muse Games