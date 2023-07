Square Enix stampft Just Cause Mobile schon vor der Veröffentlichung ein

Square Enix hat Just Cause Mobile eingestampft. Die Entwicklung des Spiels wurde eingestellt und die Early-Access-Version wurde ebenso bereits aus den digitalen Stores entfernt.

In der letzten Zeit hat Square Enix vielen Mobile-Games den Stecker gezogen. Viele davon waren nur etwa ein Jahr lang verfügbar, darunter Final Fantasy VII: The First Soldier. Just Cause Mobile schafft es nun also nicht einmal über die Testphasen hinaus.

Just Cause Mobile eingestampft

„Mit großer Trauer geben wir das Ende der Entwicklung von Just Cause Mobile bekannt“, erklärt Anne-Lou Grosbois-Favreau, Global Brand Lead von Square Enix für das ‚Just Cause‘-Franchise.

„Ab morgen, 3. Juli 2023, wird das Spiel nicht mehr in digitalen Stores erscheinen. Es ist nie einfach, eine solche Ankündigung zu machen, insbesondere gegenüber unseren Fans, die auf die Veröffentlichung gewartet haben. Wir wissen die Unterstützung, die Sie uns gegeben haben, sehr zu schätzen. Bitte beachten Sie, dass alle während des Regional Early Access gekauften Blue Diamonds am 24. Februar 2023 vollständig auf Ihr Google Play-Konto zurückerstattet wurden“, schließt Grosbois-Favreau.

Just Cause Mobile wurde im Rahmen von The Game Awards 2020 vorgestellt. Dabei wurde es als kostenlos spielbarer Top-Down-Action-Shooter mit Einzelspieler- und Mehrspielermodi angekündigt. Ursprünglich war die Veröffentlichung des Spiels für 2021 geplant, doch nach mehreren Verzögerungen wurde zuletzt mit einer Veröffentlichung in diesem Jahr gerechnet.

Laut seinem Google Play-Eintrag – der mittlerweile nicht mehr verfügbar ist – sollte es eine Story-Kampagne, kompetitive Multiplayer-Missionen für 30 Spieler und Koop-Missionen für vier Spieler bieten.

via VGC, Bildmaterial: Just Cause Mobile, Square Enix