Deltarune entwickelte sich in den letzten Jahren bekanntermaßen zu Toby Fox‘ Langzeitprojekt. In der Vergangenheit veröffentlichte man bereits zwei (kostenfreie) Kapitel zum Nachfolger des gefeierten Undertale.

Die nächsten Kapitel sind natürlich in Arbeit und über den aktuellen Status informiert Toby Fox seine Fans gern immer mal wieder via Newsletter.

Kapitel 3 wird seltsam

Im neuesten Newsletter deutet Fox an, dass die Arbeiten am dritten Kapitel gut voranschreiten. Aktuell werde an der finalen Oberwelt des Kapitels gewerkelt. Parallel sollen einige MitarbeiterInnen aber bereits an Teilen späterer Kapitel arbeiten.

Das dritte Kapitel soll übrigens außergewöhnlich sein. Es sei aus vielen, verschiedenen Stücken zusammengesetzt. Mittlerweile ergebe alles ein klares Bild – Fox müsse nur noch „mit der Dampfwalze darüber, um alle Unebenheiten zu beseitigen.“ Fans erwarte ein seltsames Kapitel mit Fokus auf ungewöhnlichen Gameplay-Elementen. Das vierte Kapitel sei dann wieder mehr „Standard“.

Bildmaterial: Deltarune, 8-4, Toby Fox