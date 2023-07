Pokémon GO feiert mit einem brandneuen Pokémon den baldigen Launch von Pokémon Sleep

In diesen Tagen feiert Pokémon GO seinen siebten Geburtstag und besonders alteingesessene SpielerInnen finden das dazugehörige Event nicht außergewöhnlich spannend. Da ist die Ankunft von Pokémon Sleep schon aufregender. Niantic und The Pokémon Company feiern die Veröffentlichung der Schlafapp nämlich in Pokémon GO mit einem Event.

Das Event „Eine Mütze voll Schlaf“ beginnt am 15. Juli um 10 Uhr Ortszeit und ihr könnt dabei vor allem auf Koalelu treffen. Das Halbschlaf-Pokémon taucht das erste Mal in Pokémon GO auf. Darüber hinaus könnt ihr in einer Spezialforschung auf Relaxo mit einer Schlafmütze treffen. Ihn gibt es mit etwas Glück auch als Schillerndes Exemplar.

Sobald ihr Pokémon GO Plus + mit Pokémon GO verknüpft, könnt ihr an einer besonderen Spezialforschung teilnehmen, für die als Belohnung eine Begegnung mit Relaxo mit Schlafmütze winkt! Dieses Relaxo schläft so friedlich – hoffentlich werdet ihr im Gedanken daran noch angenehmere Nickerchen machen!

Pokémon Sleep haben wir in dieser Woche anspielen können. Unsere Eindrücke zur kommenden Schlafapp könnt ihr hier im Detail nachlesen. Dazu gab es auch einen neuen Trailer, der die Funktionsweise erklärt.

