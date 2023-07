Pokémon GO: Events zum siebten Geburtstag bringen beliebte Forschung zurück

Erinnert ihr euch noch an den berühmten „Hype-Sommer“ von 2016? Gefühlt jeder – jeder – spielte damals Pokémon GO. Das Spiel von damals ist mit dem Stand von heute nicht vergleichbar. Es gab nur die erste Generation an Pokémon, nicht einmal Raids, keine Forschungen. Ziemlich öde.

Jetzt feiert Pokémon GO schon seinen siebten Geburtstag. Das heißt übrigens auch, dass ihr jetzt sieben Jahre älter seid als 2016. Das nur mal am Rande. The Pokémon Company und Niantic haben zu den Feierlichkeiten eine Reihe von Aktivitäten und Events angekündigt.

Doch zunächst zu den trockenen Zahlen. Dabei geht es leider nicht um offizielle Umsatzzahlen, sondern um Ingame-Zahlen. Inzwischen ist Pokémon GO in mehr als 150 Ländern verfügbar und in sieben Jahren hat die Community folgende Meilensteine erreicht:

Mehr als 17 Milliarden Kämpfe mit Team GO Rocket ausgetragen

Mehr als 11 Milliarden Raids veranstaltet

Mehr als 614 Milliarden Pokémon gefangen

Mehr als 11 Milliarden Pokémon getauscht

Mehr als 57 Milliarden Geschenke verschickt

Mehr als 23 Milliarden Kumpel-Spielsitzungen gestartet

Die Feierlichkeiten zum siebten Geburtstag beginnen am 6. Juli um 10 Uhr Ortszeit. Ihr Debüt feiern dann Schillok und Turtok mit Partyhut und ihr habt unter anderem die Chance auf 7,77 (oder mehr) Gierspenst-Münzen beim Drehen von PokéStops. Pikachu mit Kuchenhut taucht in der Wildnis auf und an jedem Tag habt ihr vermehrt die Chance, auf Schillernde Exemplare der Starter aus vielen Generationen zu stoßen.

Darüber hinaus kehrt die Meisterwerk-Forschung „Alle in einem … Nr. 151“ zurück. Für 4,99 Euro könnt ihr Aufgaben erledigen, an deren Ende ein Schillerndes Mew winkt. Selbstredend: Passende Avatar-Artikel und Sticker gibt es auch. Alle weiteren Details entnehmt ihr dem offiziellen Blogbeitrag.

Bildmaterial: Pokémon GO, The Pokémon Company, Niantic