Neuer Trailer zu Pokémon Sleep stellt euch vor, wie ihr den Schlafdex vervollständigt

The Pokémon Company überrascht uns heute mit einem neuen Trailer zu Pokémon Sleep. Dass es Pokémon Sleep überhaupt noch gibt, war wiederum im Februar eine große Überraschung. Nach der Ankündigung der App 2019 war es jahrelang ruhig.

Der Trailer demonstriert die grundsätzlichen Funktionen von Pokémon Sleep, in dem es darum geht, den sogenannten Schlafdex zu vervollständigen. Der besteht nicht etwa aus Pokémon, sondern aus ihren Schlafposen. Tagsüber füttert ihr Relaxo und stärkt ihn, nachts lasst ihr euren Schlaf aufzeichnen. Je besser beides gelingt, umso mehr Schlafposen entdeckt ihr am nächsten Morgen.

Darüber hinaus bietet die App natürlich viele Einblicke in euer Schlafverhalten, das es gilt, zu verbessern. Welcher Schlaftyp seid ihr? Wie lange benötigt ihr zum Einschlafen? Und gibt es laute Geräusche? Dann zeichnet die App diese sogar auf.

Pokémon Sleep soll Ende Juli erscheinen. Ebenfalls im Juli erscheint Pokémon GO Plus+, welches nicht nur mit Pokémon GO kompatibel ist, sondern auch mit Pokémon Sleep. Einen Bonus gibt es natürlich auch. Wer Pokémon GO Plus + mit Pokémon GO verbindet, kann eine Spezialforschung erhalten, bei der man ein Relaxo mit Schlafmütze erhalten kann.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Pokémon Sleep, The Pokémon Company, Select Button