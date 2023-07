Neuer Patch zu Zelda: Tears of the Kingdom bringt diese neue Funktion und behebt Glitches

Das nächste Update für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom steht zum Download bereit. Update 1.2.0 kommt dabei mit üppigen Patch-Notes daher. Neben Fehlerbehebungen winken auch allgemeine Updates.

Neuigkeiten, Fehlerbehebungen und Schluss mit Glitches

Für SpielerInnen gilt künftig die Augen aufzuhalten. Über den Switch-Neuigkeitenkanal sollen nämlich spezielle Artikel an den Start gehen. Steuert ihr das Spiel über diese Artikel an, sollen euch eine Reihe an Items im Spiel zur Verfügung gestellt werden.

Natürlich widmet sich das Update aber auch wieder einer ganzen Handvoll Problemchen:

Weitere Fehlerbehebungen:

Es wurde ein Problem behoben, bei dem SpielerInnen in den Hauptquests „A Mystery in the Depths“ und „Secret of the Ring Ruins“, den Nebenabenteuern „Hateno Village Research Lab“ und „Lurelin Village Restoration Project“, der Schrein-Quest „Dyeing to Find It“ und den Nebenquests „Village Attacked by Pirates“, „The Incomplete Stable“ und „Seeking the Pirate Hideout“ nicht über einen bestimmten Punkt hinaus vorankommen konnten. Durch das Herunterladen des Updates können SpielerInnen über diesen Punkt hinaus fortfahren.

Es wurde ein Problem behoben, das verhinderte, dass Feen unter bestimmten Bedingungen nicht erschienen, wenn sie ursprünglich hätten erscheinen sollen.

Es wurde ein Problem behoben, das verhinderte, dass sich die von Kiana aus dem Dorf Lurelin bereitgestellten Mahlzeiten unter bestimmten Bedingungen änderten.

Mehrere Probleme wurden behoben, um das Spielerlebnis zu verbessern.

Unter den „mehreren Problemen“ verbergen sich dann offensichtlich auch die nächsten Duplikationsglitches, denen Nintendo einen Riegel vorschiebt, wie aus diesem Reddit-Thread hervorgeht.

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo