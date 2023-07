Suicide Squad Isekai: DC Comics und WIT Studio tun sich für Original-Anime zusammen

Wie DC Comics via Twitter bekannt gab, befindet sich ein neues ‚Suicide Squad‘-Projekt in Arbeit. In Kollaboration mit Warner Bros. Japan und WIT Studio entsteht der Original-Anime Suicide Squad Isekai. Eine offizielle Webseite ist bereits am Start.

Harley Quinn, Joker und Co. in einer fremden Fantasy-Welt

Bei dem Projekt führt Eri Osada Regie, der bereits die Regie diverser Episoden von Jojo’s Bizarre Adventure verantwortete. Tappei Nagatsuki (Re:ZERO) und Eiji Umehara (Vivy: fluorite Eye’s Song) steuern das Drehbuch bei, während Naoto Hosoda (Seiren) für das Charakterdesign zuständig ist.

Konkrete Details zur Handlung sind noch nicht bekannt. Ein erster Teaser und der Untertitel „Isekai“ deuten aber an, dass sich der Schurkentrupp um Harley Quinn und Joker unverhofft in einer Fantasy-Welt wiederfindet.

Wann Suicide Squad Isekai erscheinen soll, ist derzeit noch nicht bekannt.

Suicide Squad Isekai im ersten Teaser

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Suicide Squad Isekai, DC Comics, Warner Bros. Japan, WIT Studio