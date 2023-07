Neue Terrarium Collection von Re-Ment steht ganz im Zeichen der Pikmin

Pikmin erfreut sich gerade wieder größerer Aufmerksamkeit. Immerhin steht der vierte Teil vor der Tür, zu dem kürzlich eine Demo veröffentlicht wurde. Und auch die ersten beiden Pikmin-Spiele feierten zuletzt ihre Rückkehr in Form einer Neuveröffentlichung für Nintendo Switch.

Pikmin in der schicken Terrarium Collection

Re-Ment nutzte nun die Gunst der Stunde, um eine neue Serie an speziellem Pikmin-Merchandise vorzustellen. Die schicke Terrarium Collection verfrachtet die knuffigen Pikmin in Gläser, die an Flaschen und Glühbirnen angelehnt sind. Sechs unterschiedliche Designs zeigen die Winzlinge hier bei unterschiedlichen Aktivitäten – etwa beim Tragen von Früchten oder Bekämpfen von Feinden. Bei Play-Asia* könnt ihr diese schöne Sammlung bereits vorbestellen.

Die Terrarium Collection soll zum 6. November 2023 in Japan verfügbar werden. Ob es die schicke Sammlung auch zu uns schafft, bleibt vorerst unklar. In der Vergangenheit widmete sich Re-Ment auch schon anderen beliebten Nintendo-Marken. Etwa Pokémon in Form einer Terrariensammlung, angelehnt an die vier Jahreszeiten.

Bildmaterial: Re-Ment