Zelda: Tears of the Kingdom nicht von Elden Ring inspiriert – Aonuma „zu stolz“ andere Ideen zu nutzen

Das Entwicklerteam von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hat sich nicht von Elden Ring oder anderen großen Titeln inspirieren lassen. Das sagten nun Hidemaro Fujibayashi, Director des Spiels, und Eiji Aonuma, der Produzent der Serie.

Dinge herausfinden, an die noch niemand gedacht hat

FromSoftware erklärte zuvor offen, dass das Studio bei der Entwicklung von Elden Ring von verschiedenen Titeln beeinflusst wurde, darunter The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Nun, für das Team hinter „Tears of the Kingdom“ scheint das nicht zu gelten.

Wie Aonuma kürzlich gegenüber RTL Nieuws erklärte, habe er gar nicht die Zeit gehabt, Elden Ring oder andere Spiele während der Entwicklung von „Tears of the Kingdom“ zu spielen. Davon abgesehen sagt er: „Es gibt Situationen, in denen man etwas macht, das einem bestehenden Spiel ähnelt, aber ich würde niemals versuchen, die Ideen anderer in mein Spiel einfließen zu lassen. Dafür bin ich zu stolz. Ich suche stets nach eigenen Ideen.“

Fujibayashi pflichtet ihm bei: „Selbst wenn wir die Zeit hätten, Spiele zu spielen, würden wir Ideen daraus nicht wiederverwenden. Wenn wir ein Spiel machen, entwickeln wir ein allgemeines Konzept, um darauf basierend neue Ideen zu entwickeln.“

Aonuma unterstreicht seine Ansicht mit einer Anekdote: „Als ich ‚A Link Between Worlds‘ gemacht habe, hatte man beim Springen ein 3D-System, das den Eindruck erweckte, Link käme direkt auf einen zu.“ Als er die Idee Satoru Iwara – dem ehemaligen Nintendo-Präsidenten – präsentierte, war dieser erstaunt, dass so etwas überhaupt möglich sei. Ein Umstand, der Aonuma sehr freute. Für ihn sei dies die Essenz der Spieleentwicklung: „Dinge herauszufinden, an die noch niemand gedacht hat.“

