Konami kündigt mit Super Crazy Rhythm Castle einen verückten Puzzle-Koop-Rhythmus-Mix an

Konami arbeitet derzeit kräftig daran, zu dem zu werden, der man einst war. Silent Hill und Metal Gear Solid sind – nach Monaten voller Gerüchte – zurück. Einen Gesinnungswechsel gab es ganz offensichtlich auch bei alten Marken wie GetsuFumaDen, die man seit neuster Zeit auslagert.

An anderer Front steigt man ins Publishing ein. So vertreibt man beispielsweise CYGNI: All Guns Blazing vom schottischen Studio KeelWorks. Neu angekündigt hat man heute zudem Super Crazy Rhythm Castle. Es handelt sich dabei um den spirituellen Nachfolger zu Super Crazy Guitar Maniac Deluxe, entwickelt vom britischen Studio Second Impact Games.

Super Crazy Rhythm Castle ist ein charakterbasiertes Rhythmusspiel, bei dem bis zu vier Helden ein abgefahrenes Abenteuer in einem verrückten Schloss erleben. Dort erwartet sie ein fieser König, dessen einziges Ziel es ist, die Helden aus dem Takt zu bringen. Das Schloss kann allein oder im Koop mit bis zu drei weiteren Mitspielern erobert werden. Im Reveal Trailer erfahren angehende Helden, was sie in dem Gemäuer erwartet.

Einen Veröffentlichungstermin gibt es noch nicht. Super Crazy Rhythm Castle soll für PlayStation, Xbox, PC-Steam und Nintendo Switch erscheinen. Neben der digitalen Veröffentlichung gibt es auch eine physische Version.

Der erste Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Super Crazy Rhythm Castle, Konami, Studio Second Impact Games