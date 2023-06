Konami begleitet Vorbestellstart von Cygni mit einem neuen Story-Trailer

Konami arbeitet derzeit kräftig daran, zu dem zu werden, der man einst war. Silent Hill und Metal Gear Solid sind – nach Monaten voller Gerüchte – zurück. Einen Gesinnungswechsel gab es ganz offensichtlich auch bei alten Marken wie GetsuFumaDen, die man seit neuster Zeit auslagert.

An anderer Front steigt man ins Publishing ein. So vertreibt man beispielsweise CYGNI: All Guns Blazing vom schottischen Studio KeelWorks. Das Shoot ’em up „der nächsten Generation folgt den Fußstapfen klassischer Konami-Spiele mit filmischer Darstellung, intensiver Action und orchestralen Klangkulissen“, heißt es. Anders: CYGNI passt gut zum alten Konami.

Einen konkreten Termin gibt es noch nicht, wenngleich CYGNI noch 2023 erscheinen soll. Dafür wissen wir schon mal, dass es eine physische Veröffentlichung gibt. Bei Amazon könnt ihr die PS5-Version* und die Xbox-Version* schon vorbestellen.

Waffenmäßig unterlegen und auf sich allein gestellt stürzen sich Spieler in einem letzten Kampf ums Überleben in einen höllischen Himmel. Energie muss auf Waffen oder Schildsysteme verteilt werden, um gegen unerbittliche Wellen von Boden- und Luftfeinden zu bestehen. Das Einsammeln neuer Technologien wappnet das eigene Schiff für actiongeladene Kämpfe gegen kolossale außerirdische Bosse. Spieler müssen alle Mittel verwenden, um zu überleben.

Der neue Story-Trailer:

Bildmaterial: CYGNI: All Guns Blazing, Konami, KeelWorks