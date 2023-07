Klassische Zelda-Spiele? Eiji Aonuma denkt lieber über die Zukunft von Zelda nach

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom fand in den vergangenen Wochen zahlreiche Fans und auch die Medien zeigten sich zum allergrößten Teil begeistert von Links neuem Abenteuer.

Aber ein großer Teil sind nicht alle. Vielen Fans ist der Richtungswechsel der Serie – der mit „Breath of the Wild“ seinen Anfang nahm – schlicht zu weit weg von dem, was Zelda für sie auszeichnete. Eine valide Meinung. Aber es scheint, als müssten sich Fans der klassischen Zelda-Titel mit dem Gedanken anfreunden, dass Zelda neue Wege geht.

Wir blieben lieber in die Zukunft

Erst kürzlich gab Serien-Produzent Eiji Aonuma an, dass bereits „Breath of the Wild“ der Startschuss für die Neuausrichtung der Serie war. Nun legte er nochmal nach. Im Gespräch mit RTL Nieuws erklärt Aonuma, dass Spiele wie „Breath of the Wild“ und „Tears of the Kingdom“ allein wegen der Spiele vor ihnen möglich waren. Anstatt jedoch auf die alten Einträge der Serie zurückzublicken, zieht Nintendo es vor, „in die Zukunft zu blicken“.

Auf die Frage, ob Aonuma und das Team sich vorstellen könnten, ein klassisches Zelda im alten Stil zu machen, antwortet Aonuma wie folgt:

Es ist schwierig, etwas über die Zukunft zu sagen. Davon abgesehen: Dank früherer Zelda-Spiele gibt es jetzt ein Spiel wie Tears of the Kingdom. Dieses Spiel entstand aus den Ideen, die wir in der Vergangenheit hatten. Wir versuchen immer, etwas zu schaffen, das mehr bietet als frühere Titel. Insofern beschäftigen wir uns eigentlich nicht mehr mit unseren älteren Spielen. Wir blicken lieber in die Zukunft.

Klingt also nicht, als gäbe es Pläne für klassischere Zelda-Spiele in der Zukunft. Aber hey, abwarten und Tee trinken. Metroid Dread zeigte zuletzt eindrucksvoll, dass neben großer 3D-Ableger einer Serie auch Platz für frische 2D-Erfahrungen sein kann. Ein Weg, der auch für Zelda möglich wäre, oder?

via Nintendo Everything, Bildmaterial: The Legend of Zelda: A Link Between Worlds, Nintendo