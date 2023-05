Schon Zelda: Breath of the Wild war der „Startschuss“ für die Neuausrichtung der Serie

Seit Freitag toben sich SpielerInnen wieder in Hyrule aus – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist nach langer Wartezeit nämlich endlich erschienen. Der Titel baut auf dem Fundament seines Vorgängers „Breath of the Wild“ auf und gibt Link – und SpielerInnen – diverse neue Fähigkeiten an die Hand, um die Weiten von Hyrule möglichst kreativ auszuloten.

Der neue Ansatz weiß zahlreiche Fans – und die Medien – zu begeistern. Diverse Fans vermissen aber auch das Spielprinzip älterer Serienableger. Nun winken gute Nachrichten für erstere Gruppe und schlechte für letztere.

„Breath of the Wild“ als Startschuss für neue Ausrichtung

Im Gespräch mit Game Informer erklärte Produzent Eiji Aonuma jetzt nämlich, dass er glaubt „Breath of the Wild“ sei das neue Format für die den weiteren Verlauf der Serie.

„Ocarina of Time“ trat seinerzeit das 3D-Zelda-Format los – ein erfolgreicher Ansatz, dem die Serie essentiell bis einschließlich „Skyward Sword“ folgte. Mit „Breath of the Wild“ entschloss sich Nintendo aber, die Serie in eine neue Richtung zu führen und SpielerInnen einen deutlich höheren Grad an Freiheit zu geben.

Diese neue Erfahrung sei das neue Format für die Serie, wie Aonuma erklärt: „Ich denke, es ist richtig zu sagen, dass Ocarina of Time in gewisser Weise das Format für eine Reihe von Titeln des Franchises geschaffen hat. Aber in mancher Hinsicht war es für uns etwas einschränkend.“

Er führt aus: „Obwohl wir immer darauf abzielen, den SpielerInnen Freiheiten zu geben, gab es bestimmte Dinge, die das Format nicht wirklich zuließ, um den SpielerInnen Freiheiten zu geben.“ Natürlich habe sich die Serie seit „Ocarina of Time“ weiterentwickelt. Mit „Breath of the Wild“ habe man aber ein Format erschaffen, dass offeneres Spiel und Freiheit ermögliche.

Aonuma findet: „Ja, ich denke, es ist richtig zu sagen, dass wir dadurch ein neues Format für die Fortsetzung der Serie geschaffen haben.“

Fans, die noch die Hoffnung auf einen klassischeren Zelda-Titel hatten, dürfte diese Nachricht enttäuschen. Zumindest im Zuge der Hauptserie dürfte ein weiterer Titel im Stile älterer Ableger für die Zukunft unwahrscheinlich sein. Alle anderen dürfen sich freuen: Offensichtlich werden auch weitere Titel nach „Tears of the Kingdom“ dem neuen Ansatz folgen.

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Nintendo