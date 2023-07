Baldur’s Gate 3 hat dreimal so viele Dialoge wie die „Der Herr der Ringe“-Romane gemeinsam

Baldur’s Gate 3 hat Verfrühung. Wie Larian Studios bekannt geben, erscheint Baldur’s Gate 3 bereits am 3. August – und damit etwa einen Monat früher als geplant – für PCs. Die Veröffentlichung für PS5 verspätet sich dafür aber leicht. Hier plant man mit dem 6. September statt dem 31. August 2023.

In einem neuen Community-Update enthüllen die Macher weitere neue Details, unter anderem zu Rassen, Klassen und neuen spielbaren Charakteren sowie Begleitern. Darüber hinaus werden Charakteranpassungen vorgestellt und es gibt einige Details zum Umfang.

So bietet das Spiel über 170 Stunden an Filmsequenzen – das ist doppelt so lang wie Game of Thrones. Es gibt zudem dreimal so viele Dialoge, wie die drei „Der Herr der Ringe“-Romane zusammen. Zwei Millionen Wörter an der Zahl. Ein ziemlich großes Spiel also. Etwa viermal so groß wie Divinity: Original Sin 2, das letzte Spiel der Larian Studios.

Bildmaterial: Baldur’s Gate 3, Larian Studios