Final Fantasy XVI erhält eine Auszeichnung, die heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist

Schon Ende März verkündete Square Enix den Goldstatus zu Final Fantasy XVI. Das Spiel war da also bereit für das Presswerk und die Auslieferung. Die Veröffentlichung erfolgte dann wie geplant am 22. Juni 2023. Das Entwicklerteam war nicht untätig und suchte weiter nach Verbesserungen.

Und obwohl Naoki Yoshida in einem Interview ankündigte, es solle keinen Day-One-Patch geben, gab es ihn am Ende doch. Das Update behob unter anderem einen seltenen Bug, der den Spielfortschritt unter ganz bestimmten Umständen unmöglich macht. Ein Game-Breaking-Bug nennt man das – so einen möchte man natürlich schon gefixt sehen, oder?

Mit nur etwa 300 MB fiel der Patch auch ziemlich klein aus. Naoki Yoshida versprach außerdem, dass man den Patch nicht benötigen würde, um das Spiel zu spielen. Mit anderen Worten: Auf der Disc ist Final Fantasy XVI – und es ist spielbar, auch ohne Updates und Downloads. Das ist etwas, was heutzutage nicht selbst verständig ist.

Läuft „out of the box“

Deshalb gibt es auch Websites wie „Does It Play?“ – dort wird untersucht und dokumentiert, wie gut Spiele in ihrem Zustand der Erstauslieferung funktionieren. Welche möglicherweise verheerenden Bugs es gibt, wie die Technik funktioniert, ob Downloads notwendig sind, ob Spiele offline vollständig spielbar sind, ob ihr zusätzliche Logins für irgendwelche Netzwerke benötigt und mehr.

„Does It Play?“ kommt zum Ergebnis, dass Final Fantasy XVI zu den allerbesten physischen Veröffentlichungen dieses Jahres“ gehört. Mit anderen Worten: Das Spiel läuft buchstäblich „out of the box“. Und das hat durchaus ein wenig Aufmerksamkeit verdient, oder was meint ihr?

