Master Detective Archives: RAIN CODE stellt euch seinen DLC-Fahrplan vor

Seit letzter Woche könnt ihr in Master Detective Archives: RAIN CODE die Fälle lösen. Ob ihr damit schon fertig seid oder nicht: Spike Chunsoft und Entwickler Too Kyo Games haben jetzt einen DLC-Plan vorgestellt. Dieser beschert euch weitere Aufgaben, die ersten bereits am 27. Juli 2023. In dieser Nebenstory geht es um Desuhiko Thunderbolt, einen Detektiv mit der Forensic Forte of Disguise.

Jeder DLC ist im Season-Pass enthalten und auch einzeln erhältlich. Für den Einzelkauf werden jeweils 4,99 Euro fällig, im Nintendo eShop sind alle DLC bereits zur Vorbestellung gelistet. So sieht der Zeitplan für die Inhalte aus:

DLC 1 – Ch. Desuhiko: Charisma Killed the Cat

DLC 2 – August 2023

DLC 3 – September 2023

DLC 4 – October 2023

Eine Stadt immerwährenden Regens unter der Kontrolle eines Megakonzerns wird von einer Vielzahl ungelöster Fälle geplagt. Meisterdetektive aus aller Welt, jeder mit besonderen Fähigkeiten, müssen sich der Herausforderung stellen und der Wahrheit auf den Grund gehen. Mit Shinigami an seiner Seite nimmt auch Yuma, ein Juniorermittler der Detektivkanzlei, die Arbeit auf. Bewege dich frei in der 3D-Umgebung der Stadt und sammle Beweise und Zeugenaussagen.

Seht nachfolgend den Launchtrailer zum Spiel.

