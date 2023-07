Enfesselt in Ninja or Die: Shadow of the Sun im August die Kraft der Ninjas

Marvelous Europe traut sich auch immer mehr ins Publishing und beschränkt sich nicht mehr nur länger auf die hauseigenen Spiele aus Japan. Jetzt gab man bekannt, dass Ninja or Die: Shadow of the Sun am 2. August 2023 für PC-Steam erscheinen wird.

Dazu gab es natürlich auch einen neuen Trailer. Bis zum 17. Juli steht bei Steam außerdem eine spielbare Demo bereit. Entwickelt wird das „ultraschnelle Roguelite“ von Nao Games. Das Ein-Personen-Studio von Nao Shibata hatte sich den Marvelous-Deal schon 2022 im Rahmen des Game Incubator Program (iGi) an Land gezogen.

Entfessle die Kraft und Geschwindigkeit des Ninjas in diesem ultraschnellen Roguelike-Spiel, in dem du sterben und trotzdem nie zufrieden sein wirst. Ninja or Die ist eine Einzelspielerherausforderung mit einem einzigartigen Angebot: Hardcore-Action mit einer einfachen Steuerung.

Ninja or Die möchte eine „tödliche Fusion aus brutalen Herausforderungen und eleganter Einfachheit“ bieten. Extreme Geschwindigkeit, akrobatische Plattform-Fähigkeiten und eine Mischung aus prozedural-generierten und handgefertigten Leveln sind versprochen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Ninja or Die, Marvelous, Nao Games