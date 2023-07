Eine neue Form des Pokémon-Showcase erwartet euch ab sofort in Pokémon GO

Mitten in die Feierlichkeiten rund um den 7. Geburtstag von Pokémon GO hat Niantic auch ein neues Feature freigeschaltet. Euch erwartet eine neue Art des Wettstreits: die PokéStop-Showcases! Hat nichts mit Livestreams zu tun, sondern ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Showcase eures Pokémon am PokéStop.

Wenn ihr glaubt, eines eurer Pokémon hätte diese besondere Aufmerksamkeit verdient, könnt ihr euer riesiges Relaxo oder euer winzig-putziges Evoli jetzt in diese Showcases schicken und gegen andere Pokémon antreten lassen.

Bei Showcases handelt es sich um eine neue Form von Wettkampf in Pokémon GO. Bei diesen treten Pokémon in ausgewählten PokéStops gegeneinander an. Dabei wechselt die Auswahl der Pokémon, die an PokéStop-Showcases teilnehmen können und das relevante Merkmal der Pokémon jeweils gemeinsam mit den aktuellen Events.

Die ersten Showcases laufen bereits, aktuell könnt ihr Schiggy antreten lassen, um zu sehen, wer das größte Pokémon hat. Über PokéStops, an denen diese Showcases stattfinden, erscheint ein neues Symbol. Allen TeilnehmerInnen winkt anschließend eine Belohnung und Platz eins wird mit einer Medaille gewürdigt. Weitere Details erfahrt ihr im offiziellen Blog.

Das neue Feature im Video:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Pokémon GO, The Pokémon Company, Niantic