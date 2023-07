Square Enix enthüllt neue Chocobo-Figur der Bright-Arts-Serie

Fans von Final Fantasy aufgepasst! Square Enix hat eine neue Chocobo-Figur enthüllt, die sich Fans kaufen können. Die Figur soll umgerechnet rund 25 Euro kosten und ist bislang im japanischen Square Enix Online eStore verfügbar.

Der Chocobo soll am 11. November 2023 in Japan erscheinen. Die Figur ist vom Design her an die Chocobo-Reihe angelehnt, zu der beispielsweise Chocobo’s Mystery Dungeon und Final Fantasy Fables zählen.

Sie besteht aus einer Zinklegierung und besticht durch ihren metallischen Glanz, für welche die Bright-Arts-Gallery-Reihe bekannt ist. Square Enix hat nämlich schon Tonberry und Kaktor als Figuren der Serie herausgebracht.

Diese Figuren sind auch im europäischen Square Enix Store erhältlich, die Chancen stehen also gut, dass auch der süße Chocobo in unsere Gefilde vorstößt. Doch bislang wurde die Figur noch nicht außerhalb Japans angekündigt.

via Siliconera, BIldmaterial: Chocobo-Figur, Squre Enix