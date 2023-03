Deltarune: Toby Fox liefert humorvolles Newsletter-Update zum Stand des weiteren Spiels

Deltarune entwickelte sich in den letzten Jahren bekanntermaßen zu Toby Fox‘ Langzeitprojekt. In der Vergangenheit veröffentlichte man bereits zwei (kostenfreie) Kapitel zum Nachfolger des gefeierten Undertale. Nun liefert Toby Fox – gewohnt humorvoll – ein Update zum aktuellen Status des weiteren Spiels. Dieses erfolgt über seinen eigenen Newsletter.

Hinsichtlich des Fortschritts des Spiels schreibt Fox:

Wir konzentrieren uns derzeit hauptsächlich darauf, Kapitel 3 fertigzustellen. Der Übersetzungsprozess für Kapitel 3 steht kurz vor dem Start! Eigentlich habe ich das der Übersetzerin noch garnicht gesagt, also erfährt sie das beim Übersetzen dieses Textes. Viel Spaß damit.

Fans, die sich bei Anmeldung zum Newsletter für ein höhere Abonnement-Stufe entschieden haben – keine Sorge, ist alles umsonst – erhalten weitere Informationen. So teilt Fox etwa auch ein Update zum „Spiel-Un-Fortschritt“ mit:

Baum-Abenteuer

Bitte hacken Sie nicht den Code des Spiels und schauen Sie ihn sich dieses Mal an, denn wir hatten viertausend kleine Baumobjekte in einem Raum und als wir versuchten, es auf Konsolen zu testen, erreichte es nicht einmal 30 fps. Lol. Wir haben es innerhalb weniger Stunden behoben. Aber… Lol.

Cowboy-Segment

Echte Maniacs wissen, dass es in Kapitel 3 eine Art extrem kurze Cowboy-Szene gibt. Dies wurde auf der Spamton-Gewinnspiel-Website angeteasert. Allerdings droht diesem Segment die Streichung. Im Ernst, eines der wenigen Segmente, die wir angeteasert haben, könnte am Ende abgesägt werden!? Ich schätze, so laufen Cowboy-Shows nunmal…