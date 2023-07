Banishers: Ghosts of New Eden stellt Collector’s Edition und konkreten Termin vor

Don’t Nod, Entwickler von Life is Strange, Tell Me Why und Twin Mirror, wird das Action-RPG Banishers: Ghosts of New Eden am 7. November veröffentlichen. Diesen Termin gab man nun bekannt. In dem narrativen Action-RPG stellt ihr euch einem übernatürlichen Schrecken.

Eine Store-exklusive Collector’s Edition zu Banishers könnt ihr euch jetzt bei Publisher Focus Entertainment vorbestellen. Eine Standardversion gibt es z. B. bei Amazon* und im freien Handel. Der Titel erscheint für PS5, Xbox Series und PC-Steam.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Banishers: Ghosts of New Eden, Focus Entertainment, Don’t Nod