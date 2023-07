Digimon Adventure 02: The Beginning kommt in diesem Jahr auch in deutsche Kinos

Am 27. Oktober geht Digimon Adventure 02: The Beginning in japanischen Kinos an den Start. Wie KSM Anime bekannt gibt, hat man sich die Lizenz des Filmes gesichert und wird ihn hierzulande veröffentlichen.

Der neue Original-Film entsteht unter der Regie von Tomohisa Taguchi im Studio Yumeta Company. Dieses Duo hatte 2020 den Digimon-Kosmos bereits um Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna erweitert. Akatsuki Yamatoya steuert erneut das Drehbuch bei, Katsuyoshi Nakatsuru arbeitet am Charakter-Design.

Im Rahmen der AnimagiC 2023 wird man weitere Details enthüllen. So gibt es unter anderem am Samstag, den 5. August 2023 ab 21:45 Uhr ein „Digimon Überraschungs-Screening“ sowie am Sonntag von 15:30 bis 16:30 Uhr ein eigenes KSM Anime Panel.

Bildmaterial: Digimon Adventure 02: The Beginning, KSM Anime