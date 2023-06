Zelda: Tears of the Kingdom – Diese Blüten treibt die „Industrialisierung“ in Hyrule

Kaum wurden Links neue Fähigkeiten in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bekannt, war uns natürlich allen klar, dass uns in den Wochen nach Veröffentlichung allerhand faszinierende Fan-Konstruktionen erwarten würden.

Und wir wurden nicht enttäuscht. Fans schüttelten tatsächlich zahlreiche beeindruckende Konstruktionen. Ein Spieler erstellte sogar eine Webseite zur Sammlung von Fan-Konstruktionen. Nun schreibt es sich ein/e SpielerIn auf die Fahne, den öffentlichen Verkehr zu fördern – immerhin ist Hyrule ziemlich groß.

Tears of the Kingdom versammelt Hobby-Ingenieure

Ein Reddit-User stellte nämlich kürzlich ein Video online, in dem ein voll funktionierender Zug zum Einsatz kommt – komplett mit diversen Wagons und feuerspeiendem Schornstein. „Stellt sich heraus, dass dieses Spiel von Anfang an eine heimliche „Spirit Tracks“-Fortsetzung war“, heißt es witzelnd im Titel des Videos. Eine Anspielung auf den DS-Ableger „Spirit Tracks“, in dem die Fortbewegung via Zug bekanntlich eine tragende Rolle spielte.

Interessiert, euch jetzt selbst einen Zug zu bauen? Der Reddit-User geht in den Kommentaren zu seinem Video auf seinen Arbeitsprozess ein und verrät Details, damit auch ihr ein solch prächtiges Gefährt zusammengeklebt bekommt. Er erklärt etwa, dass es nicht reiche, eine Lore an die nächste zu heften. Vielmehr bedarf es Zonai-Kochtöpfe, die als Gelenke zwischen den Wagons fungieren. Hier gibt es alle Details.

Für emsige Hobbyingenieure lohnt sich übrigens ein Blick in den Subreddit r/HyruleEngineering. Ja, richtig: Hier erwarten euch enthusiastische Abenteurer, die ihre Zeit lieber mit Links Ultrahand-Fähigkeit als der Suche nach Zelda verbringen. Es winken zahlreiche faszinierende Bauten und Experimente und auch zu Community-Challenges wird aufgerufen.

via The Gamer, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo