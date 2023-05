Website mit Bastel-Anleitungen zu Zelda: Tears of the Kingdom sammelt Fan-Konstruktionen

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hat ein großes Ziel: Die Kreativität seiner SpielerInnen zu wecken. Keine ganze Woche nach Veröffentlichung scheint das Ziel bereits mehr als erreicht. Zahlreiche SpielerInnen teilten ihre beeindruckenden Ultra-Hand-Konstruktionen in den sozialen Medien.

Ihr habt Spaß am Bauen, aber die springende Idee bleibt aus? Dann könnte das frische Projekt eines Fans nun genau das Richtige für euch sein.

Ultra-Hand-Katalog

Wie der Twitter-User @squishguin nun nämlich bekannt macht, habe er eine Website auf die Beine gestellt, die Konstruktionen aus „Tears of the Kingdom“ sammelt, inklusive der benötigten Materialien. Der Name der Website: zeldabuilds.gg.

Die Bibliothek an Kreationen ist derzeit noch überschaubar, dürfte in der nächsten Zeit aber sicherlich noch wachsen, so kreativ wie sich die Community präsentiert. Skurrile Konstruktionen, wie das „Trojanische Pferd“ von dem wir berichteten, sind schon jetzt im Katalog vertreten.

Und was war eure beste Konstruktion bislang?

„Tears of the Kingdom“ erschien am vergangenen Freitag und wird mit größten Lobeshymnen besungen. Ein Erfolg, der sich auch auf die Verkaufszahlen auswirkt. Der Titel ist ab sofort für Nintendo Switch verfügbar.

via Eurogamer, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo