Sonic Superstars wird vom Balan-Wonderworld-Studio Arzest und Naoto Ōhshima entwickelt

Eurogamer hatte die Gelegenheit, im Zuge des Summer Game Fest, mit dem Vice President of Product Development bei „Sonic Team“ – Takashi Iizuka – zu sprechen. Eine wichtige Frage zum frisch angekündigten Sonic Superstars konnte man dabei bereits klären – nämlich wer eigentlich für die Entwicklung verantwortlich ist.

Co-Schöpfer des blauen Igels am Steuer

Iizuka zufolge fungiert Arzest als Hauptentwickler. Das japanische Studio entwickelte an Sakaguchis Fantasian, aber auch am kontrovers aufgenommenen Balan Wonderworld mit. Auch für Nintendo hat man bereits gearbeitet, unter anderem an Yoshi’s New Island und Hey! Pikmin. Mit geführt wird das Studio übrigens von Naoto Ōhshima. Zusammen mit Yuji Naka erfand er seinerzeit den blauen Igel – nun wirkt er also am neuesten Ableger mit.

„Dies ist ein brandneues klassisches Sonic-Spiel, das entwickelt wurde“, erklärt Iizuka-san via Übersetzer, „und um dieses klassische Sonic-Gameplay nachzubilden, brauchten wir jemanden, der die klassische Sonic-Serie und dieses Gameplay-Format versteht, um das Endprodukt wirklich gut umzusetzen.“

„Und so arbeiten wir mit Naoto Ōhshima-san zusammen, der der Schöpfer von Sonic the Hedgehog ist und bei Sonic 1 dabei war, das Spiel zu erschaffen und zu entwickeln. Wir arbeiten mit Ōhshima-san und seinem Team bei Arzest zusammen. Sie leisten großartige Arbeit bei der Entwicklung eines brandneuen klassischen Sonic-Spiels“, führt Iizuka aus.

Die erste Wahl schien Ōhshima aber nicht zu sein. Im Interview mit VGC verriet IIzuka, dass man erneut mit dem Entwickler Christian Whitehead zusammenarbeiten wollte, der 2017 bei Sonic Mania Regie führte, doch die Pläne scheiterten wohl. Neben Ōhshima gesellt sich übrigens ein weiterer Sonic-Veteran zum Projekt. Jun Senoue übernimmt nämlich die Musik von „Superstars“. Senoue trat bereits im Zuge von „Sonic 3“ als Composer auf.

Klingt also, als erwarte Fans eine klassische Sonic-Erfahrung. Zuletzt erlebte der blaue Igel ein 3D-Abenteuer in Sonic Frontiers. Der andere Schöpfer des blauen Igels neben Ōhshima – Yuji Naka – macht aktuell weniger positive Schlagzeilen. Wegen Insiderhandels sieht sich Naka mit einer möglichen Haftstrafe konfrontiert.

