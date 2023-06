The Art of Final Fantasy XVI erscheint lokalisiert und ist jetzt vorbestellbar

Erst vor wenigen Tagen berichteten wir, dass neben dem Final Fantasy XVI Ultimania Guide auch ein klassisches Artbook zu Final Fantasy XVI erscheinen wird. Square Enix gab nun bekannt, dass es auch im Westen eine englischsprachig lokalisierte Version geben wird.

The Art of Final Fantasy XVI wird am 22. August in Japan erscheinen. Wir müssen uns im Westen noch bis zum 12. März 2024 gedulden. Falls ihr nicht warten könnt, bietet sich der Import an. Falls doch, gibt es bereits eine Möglichkeit zur Vorbestellung bei Amazon:

Auch weitere Details zum Inhalt gibt es jetzt. Das Artbook wird im A4-Format veröffentlicht und bietet 304 Seiten, auf denen ihr „vollfarbige Grafiken, Konzeptskizzen und mehr“ findet. Umrandet von einem Hardcover, das Jill und Clive zeigt.

Auf diesen üppig illustrierten Seiten sehen Sie, wie die Welt von Final Fantasy XVI durch Hunderte von Konzeptzeichnungen und Illustrationen zum Leben erweckt wurde. Mit der phänomenalen Arbeit Künstler ist dieser Band ein großartiges visuelles Kompendium von Valisthea, von seinen Dominanten und Espern über seine kriegerischen Nationen und Herrscher bis hin zu seinen Kreaturen und Geräten.

Neben dem Artbook wird es übrigens auch noch ein Postkartenbuch im B6-Format geben, das bereits am 21. Juli in Japan erscheint. Auch dieses Buch wird lokalisiert, erscheint am 12. März 2023 im Westen und bietet 70 Seiten. Enthalten sind 33 leicht heraustrennbare Motive.

Übrigens: Den Ultimania Guide könnt ihr jetzt auch bei Play-Asia* vorbestellen. Die Guides sind aber ziemlich textlastig. Auch hier besteht grundsätzlich noch die Chance, dass das Buch lokalisiert wird. Das erste Spiel der Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII bekam gleich zwei Ultimania spendiert, von denen der erste bereits lokalisiert verfügbar ist* und der zweite 2024 erscheint.

Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.