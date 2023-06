The Art of Final Fantasy XVI: Square Enix kündigt schickes Artbook zum Spiel an

Neben dem Final Fantasy XVI Ultimania Guide wird Square Enix in Japan auch ein klassisches Artbook zum Spiel veröffentlichen. The Art of Final Fantasy XVI wird am 22. August in Japan erscheinen und wird hoffentlich auch lokalisiert. Aber Artworks sind international. Falls ihr die japanische Fassung schon vorbestellen möchtet, findet ihr sie bei Play-Asia* zum Import.

Das Artbook wird im A4-Format veröffentlicht, konkretere Angaben zu Inhalt und Seitenzahl gibt es noch nicht. Das Cover-Artwork kann sich jedenfalls schon mal sehen lassen. Es zeigt Jill und Clive. Neben dem Artbook wird es auch noch ein Postkartenbuch im B6-Format geben, das bereits am 21. Juli erscheint. Seht nachfolgend beide Cover.

Übrigens: Den Ultimania Guide könnt ihr jetzt auch bei Play-Asia* vorbestellen. Die Guides sind aber ziemlich textlastig. Hier besteht die Chance, dass das Buch noch lokalisiert wird. Das erste Spiel der Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII bekam gleich zwei Ultimania spendiert, von denen der erste bereits lokalisiert verfügbar ist* und der zweite 2024 erscheint.

Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.