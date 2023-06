Star Wars Outlaws: Das mysteriöse Ubisoft-Projekt wurde endlich enthüllt

Im Zuge des Xbox Game Showcase 2023 wurde endlich das bisher namenlose Star-Wars-Projekt von Ubisoft beziehungsweise Entwickler Massive Entertainment enthüllt. Der Titel hört auf den Namen Star Wars Outlaws und ist allem Anschein nach ein vollwertiges Singleplayer-Erlebnis im Stile eines Star Wars Jedi: Fallen Order beziehungsweise Survivor.

Erstmals Open-World im Star-Wars-Universum

Das Besondere an Star Wars Outlaws ist die Tatsache, dass der Titel erstmals eine vollwertige Open-World in einem Star-Wars-Spiel bieten soll. Für Star-Wars-Fans hört sich das fast schon zu gut an, um wahr zu sein. Bisher konnte man aus dem CGI-Trailer allerdings noch nicht so recht schlau werden, worum es im neuen Star-Wars-Titel gehen soll.

Ubisoft möchte das mit dem morgigen Event allerdings ändern. Hier kann man dann zum ersten Mal echtes Gameplay-Material bestaunen. Ab 19 Uhr startet das Ubisoft-Event dann. Star Wars Outlaws soll 2024 für PS5, Xbox Series und PCs erscheinen.

Der erste Trailer zu Star Wars Outlaws

Bildmaterial: Star Wars Outlaws, Ubisoft, Massive Entertainment