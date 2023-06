Beklemmende Unterwasser-Action: Under the Waves von Quantic Dream erscheint im August

Das narrative Unterwasser-Abenteuer Under the Waves soll am 29. August für PlayStation, Xbox und PCs erscheinen. Entwickelt wird der Titel vom französischen Entwickler Parallel Studio.

Als Publisher fungiert Quantic Dream, welcher sich unter anderem für Heavy Rain, Beyond: Two Souls und Detroit: Become Human verantwortlich zeichnete. Dank des potenten Publishers gibt es auch eine Handelsversion für PS4 und PS5, die ihr bei Amazon* schon vorbestellen könnt.

Ein einsamer Taucher mit tragischer Vergangenheit

Im Unterwasser-Abenteuer übernimmt man die Rolle des professionellen Tauchers Stan, welcher in den 1970er-Jahren auf einer Unterwasser-Station arbeitet und diese instand halten muss. Stan muss einige lebensverändernde Ereignisse verarbeiten und hat sich daher bewusst für diesen Job entschieden, um die Isolation und Einsamkeit des Meeres für sich zu nutzen und zu klaren Gedanken zu kommen.

Im Laufe der Zeit ereignen sich allerdings immer öfter mysteriöse Vorkommnisse und Stan ist sicher seiner mentalen Gesundheit nicht mehr ganz so sicher. Sind die Dinge, die er sieht, real oder nur Einbildungen, die sich sein eigener Verstand aufgrund der tragischen Vorkommnisse in der Vergangenheit zusammenreimt?

Der neue Trailer

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Under the Waves, Quantic Dream, Parallel Studio