Persona 3 Reload: Producer beantwortet Frage nach FES- und Portable-Inhalten des Remakes

Gestern wurde im Zuge des Xbox Games Showcase 2023 offiziell, was ohnehin jeder schon wusste. Man enthüllte das Remake Persona 3 Reload und das Taktik-Spin-Off Persona 5 Tactica.

Viele Fans fragten sich – angesichts des präsentierten Materials im Trailer zu „Reload“ – ob die Inhalte der „FES“- und „Portable“-Versionen im Remake enthalten sein würden. Immerhin liefert der Trailer beispielsweise keine Spur der weiblichen Protagonistin aus „Portable“.

IGN hat nachgefragt und bekam eine – für viele Fans sicher – ernüchternde Antwort.

Remake der Originalversion

Produzent Ryota Niitsuma und Director Kazuhisa Wada bestätigen nämlich, dass „Reload“ lediglich Features aus dem Originalspiel enthalten werde.

„Zuerst möchte ich anmerken, dass wir die ‚FES‘- und ‚Portable‘-Inhalte nicht enthalten, da das Grundkonzept des ‚Persona 3‘-Remakes darin bestand, Persona 3 neu zu gestalten“, erklärt Niitsuma. „Wir wollten wirklich ernsthaft daran arbeiten, das ‚Persona 3‘-Erlebnis nachzubilden.“

Persona 3 erschien ursprünglich 2006 für PlayStation 2. Ein Jahr später folgte dann Persona 3 FES mit Updates zum Original. Später erschien dann noch Persona 3 Portable für PlayStation Portable und ergänzte das Spiel um diverse Features. SpielerInnen hatten nun direkten Zugriff auf die weiteren Party-Mitglieder und konnten alternativ in die Rolle einer weiblichen Protagonistin schlüpfen.

„Wir können an dieser Stelle noch nicht wirklich auf die Details eingehen, aber wir haben im Grunde alles von Grund auf neu gemacht, was Persona 3, die Originalversion, betrifft“, führt Niitsuma. „Wir haben also neu aufgenommene Stimmen, wir haben neue Szenen und Ereignisse. Wir haben auch sowohl neue als auch neu arrangierte Musik. Wir werden im weiteren Verlauf Informationen veröffentlichen. Also freuen Sie sich bitte darauf.“

Im Stile von Persona 5

Das Team habe sich komplett darauf fokussiert, die Originalversion des Spiels zu modernisieren und an Persona 5 anzunähern.

„Das Grundkonzept bei der Neugestaltung der Persona-Geschichte bestand darin, dass wir alles von der Originalversion beibehalten, aber alles auf den neuesten Stand bringen wollten“, erklärt Wada. „Also im Grunde auf dem gleichen Niveau wie Persona 5. Wir haben also die neuesten Grafiken, wir haben das System auf die neueste Benutzerfreundlichkeit aktualisiert… Wir haben [sowohl japanische als auch englische] Tonspuren und Texte in 13 Sprachen. Sie sollten also in der Lage sein, ähnliche Erfahrungen wie mit Persona 5 zu machen.“

Hättet ihr gern Inhalte aus „FES“ und/oder „Portable“ in Persona 3 Reload gesehen?

Bildmaterial: Persona 3 Reload, Atlus