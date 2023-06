Sonntagsfrage: Euer Ersteindruck zu Final Fantasy XVI?

Seit Donnerstag können Final-Fantasy-Fans in eine neue Welt abtauchen. Wobei diese Welt etwas anders aufgebaut ist, als die vorherigen 15 Teile. Final Fantasy XVI schickt euch in eine mittelalterliche Welt, in denen Intrigen, Königshäuser und düstere Schlachten auf euch warten. Das klingt nicht nur nach Game of Thrones, sondern die Serie diente als eine Inspirationsquelle des Titels. Entsprechend ist es in dem Spiel weniger bunt, dafür düster, dreckig und blutig.

Dieses düstere Fantasy-Setting trifft nicht jeden Geschmack und bot bereits im Vorfeld viel Diskussionsstoff, ob es zu Final Fantasy passt. Dazu kommt noch ein sehr actionreiches Kampfsystem, welches mit bisherigen Traditionen bricht. Mit dem Release haben nun alle SpielerInnen der Welt, die Möglichkeit sich einen eigenen Eindruck vom Spiel zu machen. Genau diesen Ersteindruck möchten wir am heutigen Sonntag von euch erfahren.

Wer unseren Eindruck vom Spiel erfahren möchte, kann diesen in unserem ausführlichen Test nachlesen.

