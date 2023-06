Kirby- und Yoshi-Entwickler Good-Feel kündigt Otogi Katsugeki Mameda no Bakeru an

Der japanische Entwickler Good-Feel ist bekannt für seine Mitarbeit an Nintendo-Spielen. Mario & Luigi: Dream Team entwickelte man ebenso wie Yoshi’s Woolly World und Kirby’s Extra Epic Yarn. Doch seit einigen Jahren gibt es hier keine Bewegung mehr, stattdessen veröffentlichte man mit Monkey Barrels ein eigenes Spiel. Nun folgte eine weitere Ankündigung.

Man enthüllte Otogi Katsugeki Mameda no Bakeru: Oracle Saitarou no Sainan!! für Nintendo Switch. Das Action-RPG soll physisch und digital im Winter in Japan erscheinen. Der Titel spielt in einer Fantasy-Version Japans, in der ihr als Mensch verkleideter Tanuki-Junge namens Bakeru eure Trommeln einsetzt, um eine Armee zu besiegen.

Der Ankündigungstrailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Otogi Katsugeki Mameda no Bakeru: Oracle Saitarou no Sainan!!, Good-Feel