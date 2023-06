Microsoft plante die Übernahme von SEGA, IO Interactive und weiteren Entwicklern

Microsoft hat in den letzten Jahren die Möglichkeit einer Übernahme von SEGA, Bungie und IO Interactive geprüft.

Das geht aus einer E-Mail hervor, die Xbox-Chef Phil Spencer im November 2020 an Microsoft-CEO Satya Nadella und die CFO des Unternehmens – Amy Hood – schickte. In dieser bat er um die Genehmigung, sich mit SEGA Sammy im Hinblick auf die Übernahme seiner Gaming-Studios in Verbindung zu setzen.

SEGA, Bungie und mehr

„Wir glauben, dass SEGA ein ausgewogenes Portfolio an Spielen in verschiedenen Segmenten mit globaler geografischer Anziehungskraft aufgebaut hat und uns dabei helfen wird, den Xbox Game Pass sowohl auf als auch außerhalb der Konsole zu beschleunigen“, schrieb Spencer in besagter E-Mail, die The Verge gesehen habe.

Spencer fügte hinzu: „SEGA ist aufgrund seines globalen PC-Katalogs, seiner Präsenz auf Mobilgeräten in Asien und seiner globalen Markenaffinität auf Konsolen durch seine klassischen IPs das attraktivste nächste Übernahmeziel.“ Die Nachricht war in internen Dokumenten des laufenden Gerichtsverfahrens von Microsoft gegen die US-amerikanische Federal Trade Commission enthalten.

Während unklar bleibt, wie Nadella auf Spencers Anfrage reagierte, wurde SEGA ab April 2021 auch auf einem „M&A Final Watchlist“-Dokument aufgeführt.

Bungie, das später vom PlayStation-Hersteller Sony übernommen wurde, und Zynga, das später mit dem Rockstar-Eigentümer Take-Two im größten jemals abgeschlossenen Deal der Spielebranche fusionierte, standen ebenfalls auf der Beobachtungsliste.

Das gilt auch für den Hitman-Entwickler IO Interactive, den Hades-Entwickler Supergiant Games und das Pokémon-Go-Studio Niantic. Ebenfalls in Betracht gezogen wurden Thunderful, Playrix und Scopely.

Sollte Microsoft die Übernahme von Activision Blizzard abschließen, würde der Deal die 12,7 Milliarden US-Dollar, die Take-Two für die Übernahme des FarmVille-Herstellers Zynga gezahlt hat, deutlich in den Schatten stellen.

Bildmaterial: SEGA