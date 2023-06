Mit Bloodborne: The Bleak Dominion erwartet euch eine weitere düstere Comic-Adaption

Fans von Bloodborne haben es nicht leicht. Eine Fortsetzung scheint relativ unwahrscheinlich und selbst eine PC- oder Remaster-Version des Originals blieb ihnen bislang verwehrt.

Ein frisches Projekt von Titan Comics könnte nun zumindest einige der Tränen trocknen. Mit Bloodborne: The Bleak Dominion erwartet uns nämlich eine vierteilige Comic-Reihe. Und die erste Ausgabe soll bereits am 13. September 2023 erscheinen.

Comic statt Spiel

In Bloodborne: The Bleak Dominion spielen die JägerInnen Gretchen und Abraham die Hauptrolle, während sie in den Kelchverliesen nach ihrem Schützling suchen. In typischer Bloodborne-Manier erwarten sie auf ihrer Reise viele Schrecken.

Die Reihe wird von Cullen Bunn geschrieben und von Piotr Kowalski illustriert. Cullen Bunn ist der Schöpfer von „The Damned“ und „The Sixth Gun“. Er schrieb aber auch Geschichten für „Deadpool“ und „Sinestro“. Piotr Kowalski ist ein polnischer Comiczeichner, der an „Dark Tower“, „Robocop“ und „Marvel Knights: Hulk“ gearbeitet hat.

„The Bleak Dominion“ ist bereits die sechste Comic-Adaption von Bloodborne aus dem hause Titan Comics. Vorher erschienen bereits „The Death of Sleep“, „the Healing Thirst“, „A Song of Crows“, „The Veil Torn Asunder“ und „Lady of Lanterns“.

Bildmaterial: Bloodborne: The Bleak Dominion, Titan Comics