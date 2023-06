Pünktlich zum Start in den Pride Month bringt Nintendo neue farbliche Akzente in eure Joy-Con-Sammlung. Wie Nintendo bekannt gibt, erscheinen noch am 30. Juni zwei neue Joy-Con-Sets in pastellfarbenen Tönen.

Die Joy-Con Pastell-Rosa/Pastel-Gelb sowie Pastell-Lila/Pastell-Grün sind bereits im My Nintendo Store vorbestellbar und kosten jeweils 79,99 Euro. Auch Media Markt* und Saturn* nehmen schon Vorbestellungen entgegen.

Bildmaterial: Nintendo