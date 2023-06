Dungeon Travelers 2 und 2-2 erscheinen für PCs, aber Steam hat ein Problem damit

Dungeon Travelers 2: The Royal Library & the Monster Seal und Dungeon Travelers 2-2: The Fallen Maiden & the Book of Beginnings werden am 9. Juni weltweit für PCs erscheinen, wie Shiravune bekannt gibt. Allerdings nur für die Plattform Johren. Bei Steam gibt es – Stand jetzt – keine Veröffentlichungen, da es „Schwierigkeiten beim Reviewing-Prozess“ gab.

Ursprünglich erschien Dungeon Travelers 2 (Johren) in Europa für PlayStation Vita im Jahr 2015. Laut Schnittberichte gab es damals einige Selbstzensierungen, um eine Adults-Only-Freigabe in den USA zu vermeiden. Die Dungeon-Travelers-Serie zeigt einige optisch ziemlich junge Damen und sehr freizügigen Aufnahmen. Die hierzulande veröffentlichte Fassung erhielt eine USK-Freigabe ab 16 Jahren.

Dungeon Travelers 2-2 (Johren) ist seit 2017 exklusiv in Japan für PlayStation Vita erhältlich. Es handelt sich somit um die erste lokalisierte Veröffentlichung. Wie die USK Dungeon Travelers 2-2 bewertet, werden wir wohl nicht erfahren. Für eine Veröffentlichung bei Johren ist ein USK-Siegel keine Pflicht.

Für die Veröffentlichung bei Johren wird man mutmaßlich auch auf die einstigen Schnitte verzichten. „Wir hoffen, dass es Ihnen gefällt, alle Feinheiten der Illustrationen (inklusive Fanservice) in High Definition zu sehen“, sagt Series-Director Tsutomu Washimi in einem neuen Interview.

Für die PC-Portierungen wurde ein wenig an der Grafik geschraubt, um sie auf ein HD-Niveau zu heben. SpielerInnen können außerdem nun selbst Einstellungen bei der Steuerung vornehmen und sich die Tasten für Controller bzw. Maus und Tastatur so legen, wie sie möchten.

via Gematsu, Bildmaterial: Dungeon Travelers, Shiravune, Aquaplus