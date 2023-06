Lies of P: Kollaboration mit Wo Long: Fallen Dynasty angekündigt

Der Entwickler Round8 Studio und der Publisher Neowiz haben kürzlich eine Kollaboration zwischen Lies of P und Wo Long: Fallen Dynasty von Entwickler Team Ninja angekündigt. Wie diese Kollaboration genau aussehen wird, erfahren wir allerdings erst im September. Denn dann will man mehr Details bekannt geben.

Das Soulslike Lies of P erscheint am 19. September für PlayStation, Xbox und PCs via Steam und dem Microsoft Store. Aktuell ist auch eine Demo erhältlich. Hier könnt ihr das Spiel ausgiebig antesten.

In der Rolle des Puppen-Mechanoiden Pinocchio schlängeln sich SpielerInnen durch die Straßen einer zerstörten Stadt, stellen Waffen aus den in der Welt gefundenen Materialien her und interagieren mit den wenigen Überlebenden in dieser Höllenlandschaft. Je mehr Lügen erzählt werden, desto menschlicher werden die Spieler, mit allen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt. Lies of P bietet tiefgreifende erzählerische Entscheidungen und eine stark anpassbare Charakterentwicklung, um die RPG-Eigenschaften abzurunden.

Wo Long: Fallen Dynasty ist hingegen schon eine ganze Weile erhältlich. Das Spiel hat erst im Mai den ersten von drei geplanten DLC spendiert bekommen. Der DLC trägt den Titel „Kampf von Zhongyuan“ und soll neben neuen Missionen auch neue Waffen, Gegnertypen und auch einen neuen Schwierigkeitsgrad bieten. Die Kollaboration mit Lies of P dürfte für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgen.

Der Gameplay-Trailer

